"مروحيات روسيا" تتلقى طلبا من الهند لتوريد 200" كا-226 تي"

وكانت حكومة الهند قد وافقت على طرح مناقصة لشراء طائرات عمودية متعددة الأغراض للبحرية في العام الماضي. ومن المتوقع أن تستخدم الطائرات العمودية في عمليات البحث والإنقاذ، والأنشطة الإنسانية، وعمليات المراقبة ومكافحه الإرهاب، فضلا عن توجيه منظومات الأسلحة التي تديرها السفن.
ووفقا لاتفاق التعاون الموقع في 2015، فان "مروحيات روسيا" إلى جانب "روسوبورون اكسبورت " ستقوم بتنظيم عمليات تسليم إلى الهند وتوطين الإنتاج للطائرات العمودية "كا-226 تي" بمقدار 200 طائرة وتعديلاتها، بحيث يتم إنتاج ما لا يقل عن 140 طائرة في مرافق المؤسسة، في الهند.
يذكر أنه تم تصميم مروحية "كا-226تي" الخفيفة المتعددة الأهداف للقيام بتنفيذ مهام النقل، بالإضافة إلى المهام الخاصة، وذلك في جميع أنواع الأحوال الجوية. وتستطيع هذه المروحية نقل شحنات يبلغ إجمالي وزنها حتى 1.5 طن إلى مسافة حتى 600 كيلومتر. ويبلغ وزن المروحية لحظة الإقلاع- 3.4 طن.
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