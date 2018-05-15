"مروحيات روسيا" تتلقى طلبا من الهند لتوريد 200" كا-226 تي"

أعلنت شركة "مروحيات روسيا"، اليوم الثلاثاء، عن تلقي طلب رسمي من وزاره الدفاع الهندية، لتوريد 200 مروحية من طراز "كا-226 تي".

© Sputnik . Maxim Blinov هل انسحبت الهند من مشروع "المقاتلة المشتركة" مع روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال مدير الشركة أندريه بوغينسكي للصحفيين: "لقد ناقشنا بنشاط في فصل الربيع برنامج التوطين، وقدمنا مقترحاتنا لوزارة الدفاع الهندية وتم استلام النسخة النهائية من طلب تقديم العروض، وقبل 1 آب/أغسطس، يجب علينا تقديم الاقتراح المقابل".

وكانت حكومة الهند قد وافقت على طرح مناقصة لشراء طائرات عمودية متعددة الأغراض للبحرية في العام الماضي. ومن المتوقع أن تستخدم الطائرات العمودية في عمليات البحث والإنقاذ، والأنشطة الإنسانية، وعمليات المراقبة ومكافحه الإرهاب، فضلا عن توجيه منظومات الأسلحة التي تديرها السفن.

ووفقا لاتفاق التعاون الموقع في 2015، فان "مروحيات روسيا" إلى جانب "روسوبورون اكسبورت " ستقوم بتنظيم عمليات تسليم إلى الهند وتوطين الإنتاج للطائرات العمودية "كا-226 تي" بمقدار 200 طائرة وتعديلاتها، بحيث يتم إنتاج ما لا يقل عن 140 طائرة في مرافق المؤسسة، في الهند.

يذكر أنه تم تصميم مروحية "كا-226تي" الخفيفة المتعددة الأهداف للقيام بتنفيذ مهام النقل، بالإضافة إلى المهام الخاصة، وذلك في جميع أنواع الأحوال الجوية. وتستطيع هذه المروحية نقل شحنات يبلغ إجمالي وزنها حتى 1.5 طن إلى مسافة حتى 600 كيلومتر. ويبلغ وزن المروحية لحظة الإقلاع- 3.4 طن.