الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لتسهيل إخراج المصابين من غزة

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية إلى إخراج المصابين بجروح خطيرة من غزة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ملادينوف في مداخلته أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش حول فلسطين، "أدعو إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية إلى تسهيل إخراج المصابين بجروح خطيرة من غزة من أجل العلاج"، مضيفاً "وأحيي ما قامت به مصر في هذا الاتجاه".

© Sputnik . Grigory Sysoev بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي في بروكسل على خلفية أحداث غزة

وقال ملادينوف، إن قتل الفلسطينيين في غزة أمس لا مبرر له، داعيا للتنديد باستخدام إسرائيل القوة المميتة ضد الفلسطينيين.

وأضاف ملادينوف: "سكان غزة يتظاهرون منذ 6 أسابيع من أجل إسماع أصواتهم، وهم يعيشون فيما يشبه السجن، وواجبنا الاستماع إلى معاناتهم، وعاشوا الكثير من ويلات الحرب، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن تدهور الوضع على السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، تزامنا مع ذكرى النكبة وغداة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.