الخارجية الإيرانية: أمريكا تحاول تغطية فشلها في الاتفاق النووي بالعقوبات الجديدة

طهران — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريحات صحافية، صباح اليوم الأربعاء، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة جاءت بسبب فشل أمريكا في الاتفاق النووي ومحاولة لتغطية فشلها".
وأضاف قاسمي: "وضع اسم رئيس البنك المركزي الإيراني على لائحة العقوبات بالتزامن مع اجتماعات ظريف في بروكسل دليل على أن أمريكا فشلت في الوقوف بوجه إيران".
وواصل متحدث الخارجية: "ردود الفعل الدولية على خروج أمريكا من الاتفاق كانت جيدة وهذا سيزيد من عزلة أمريكا وسيسبب الضرر لها ولشعبها".
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