ماتفيينكو: لا نتوقع تحسن العلاقات مع بريطانيا ما دامت تريزا ماي في السلطة

موسكو — سبوتنيك. وأضافت ماتفيينكو لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 16 مايو / أيار: "العلاقات بين روسيا وبريطانيا في أسوأ حالاتها على مدى التاريخ، واعتبر أنه ما دام في السلطة أشخاص يحرضون ضد روسيا، ومشبعون بهذه السياسة المعادية لروسيا، فمن الصعب توقع تحسن العلاقات"، مضيفة: "أقصد تيريزا ماي وحكومتها".
وتأزمت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد، بعد حادث سالزبوري، حيث تم تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
وزعم الجانب البريطاني، أن روسيا متورطة في قضية التسمم باستخدام مادة "إيه — 234 " السامة، بينما تنفي روسيا ذلك بشكل قاطع.
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