ماتفيينكو: لا نتوقع تحسن العلاقات مع بريطانيا ما دامت تريزا ماي في السلطة

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه لا يمكن لروسيا أن تتوقع تحسن العلاقات مع بريطانيا، ما دامت تيريزا ماي وحكومتها في السلطة، وذلك بعد حادث تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

موسكو — سبوتنيك. وأضافت ماتفيينكو لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 16 مايو / أيار: "العلاقات بين روسيا وبريطانيا في أسوأ حالاتها على مدى التاريخ، واعتبر أنه ما دام في السلطة أشخاص يحرضون ضد روسيا، ومشبعون بهذه السياسة المعادية لروسيا، فمن الصعب توقع تحسن العلاقات"، مضيفة: "أقصد تيريزا ماي وحكومتها".

© AFP 2018 / Ben Stansall خبير: المادة التي سمم بها سكريبال صنعت في الغرب

وأشارت ماتفيينكو إلى أنه لا يوجد عائق لتحسين العلاقات بين روسيا وبريطانيا، وأن ذلك مسألة رغبة سياسية.

وتأزمت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد، بعد حادث سالزبوري، حيث تم تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وزعم الجانب البريطاني، أن روسيا متورطة في قضية التسمم باستخدام مادة "إيه — 234 " السامة، بينما تنفي روسيا ذلك بشكل قاطع.