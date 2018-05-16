هيومن رايتس ووتش قلقلة إزاء تفتيش السلطات الأوكرانية مكتب نوفوستي واعتقال الصحفي كيريل فيشينسكي

أعلنت نائبة مدير فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أوروبا وآسيا الوسطى، رايتشل ديبير، اليوم الأربعاء، أن المنظمة قلقة للغاية إزاء أعمال التفتيش في مكتب وكالة "نوفوستي" في كييف واعتقال الصحفي كيريل فيشينسكي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ديبير لوكالة "سبوتنيك": "هيومان رايتس ووتش قلقة للغاية إزاء أعمال التفتيش في وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" واعتقال الصحفي كيريل فيشينسكي، يجب على الحكومة الأوكرانية احترام حرية المعلومات وحرية التعبير".



© Sputnik . Stringer لجنة التحقيقات الروسية تفتح قضية جنائية بشأن اعتقال الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

وأشارت ديبير إلى أنه "ينبغي على السلطات الأوكرانية أن توضح على الفور ما هي الأدلة إن وجدت، التي تبرر التهم الجنائية بالغة الخطورة التي وجهت ضد فيشينسكي".

هذا واقتحم عناصر من جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف أمس الثلاثاء واعتقلوا مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

وأكد شهود عيان أن أشخاصا يرتدون زياً رسميا عليه شعار جهاز الأمن الأوكراني، دخلوا إلى المبنى حيث يوجد مكتب الوكالة، وبعد ذلك انقطع التواصل مع الصحفي الذي كان في المكتب.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "نوفوستي أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "نوفوستي أوكرانيا" غير مقبولة.