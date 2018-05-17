زلزال بقوة 5.3 درجة يهز شرق اليابان

قالت هيئة رصد الزلازل اليابانية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة هز شرق اليابان اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة تشيبا وأنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد بحري عملاقة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، وفقا لرويترز.