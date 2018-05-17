الصين تختبر أول صاروخ تجاري في البلاد

أجرت شركة "ون سبيس تكنولوجي" لتصنيع الصواريخ الخاصة بالصين اختبارا ناجحا لأول صاروخ تجاري من نوع "أو- اكس" في الصين.

بيجين — سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين الرسمي، أنه من مرحلة تصميم العمل حتى إطلاقه استغرق الأمر من قبل الشركة سنة واحدة فقط.

© Sputnik . Juriy Ivanov الصين تطلق "خنجرها"

وهذا هو الإطلاق الأول لصاروخ تم تطويره بالكامل وإنتاجه من قبل شركة خاصة في الصين. تم الإطلاق يوم الخميس في الساعة 7.33 بالتوقيت المحلي(2.33 بتوقيت موسكو) في موقع الاختبار في شمال غرب البلاد.

ويبلغ طول صاروخ "أو- اكس"، الذي جرى إطلاقه، 9 أمتار، وهو قادر على نقل حمولة إلى المدار على ارتفاع 800 كيلومتر فوق الأرض.

وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي"، فقد وقعت "ون سبيس تكنولوجي"، التي تأسست في عام 2015 ، اتفاقا مع مجموعة "تشونغتشينغ" لصناعة الطيران ولاستثمار، في أيار/مايو من العام الماضي لإنشاء قاعدة البحوث والبناء الخاصة بها في تشونغتشينغ.