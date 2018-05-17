الهند تعرب عن قلقها تجاه الاشتباكات المستمرة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن الهند تشعر بالقلق العميق تجاه الاشتباكات المستمرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وتدعو الطرفين لتجنب تصعيد النزاع.

نيودلهي-سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الهندية للصحفيين: "تشعر الهند بقلق عميق تجاه حالة التوتر المستمرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل منذ يوم 14 أيار/مايو،

حيث لقي أكثر من 50 فلسطينيا مصرعهم إضافة إلى إصابة الآلاف بجروح نتيجة للاشتباكات التي وقعت

هناك، نحن نشعر بحزن عميق لسقوط ضحايا، وندعو جميع الأطراف لتجنب تصعيد الوضع، وذلك لخلق ظروف مواتية لاستئناف عملية السلام".

© Photo / Facebook.com السيسي يعلق لأول مرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية افتتحت، يوم الاثنين الماضي، سفارتها في القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

فيما دعت الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين للخروج في مسيرات "العودة الكبرى" تزامنا مع "ذكرى النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأميركية للقدس، وذلك بالتوجه إلى الشريط العازل على الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت مواجهات، بين آلاف من الشباب الفلسطيني

وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 فلسطينياً وإصابة أكثر ألفين آخرين.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد لمدة ثلاثة أيام.