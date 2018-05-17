لأول مرة منذ نوفمبر 2014 سعر خام النفط يتجاوز 80 دولار للبرميل

© AP Photo / لأول مرة منذ مايو 2015 سعر برميل "برنت" يتجاوز 69 دولارا

موسكو — سبوتنيك . بحسب بيانات البورصة، وصل سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لخام برنت الى 79.9 دولار للبرميل، علما أن السعر خلال المداولات سجل 80.12 دولارا، أما سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لخام غرب تكساس فارتفعت إلى 72.14 دولار للبرميل.

هذا وكان سعر العقود الآجلة تسليم شهر حزيران/يونيو من خام برنت قد وصل في نهاية شهر نيسان/أبريل لـ 75.04 دولارا للبرميل، وسعر العقود الآجلة تسليم شهر حزيران/يونيو من خام تكساس الوسيط بلغ 68.97 دولار للبرميل.

وكان على "أوبك +" وبضمنها روسيا، بموجب هذه الاتفاقية، خفض إنتاج النفط تدريجيا، من كانون الثاني/ يناير2017، و بعد آذار/مارس من العام الماضي، للوصول إلى التخفيض المخطط له 300 ألف برميل في اليوم ، مقارنة بمستوى تشرين أول/ أكتوبر 2016.

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وبدءًا من أبريل 2017، التزمت روسيا بالاتفاق، حيث خفضت الإنتاج، بأكثر من 300 ألف برميل. ومع ذلك، في مارس/آذار 2018، أوفت بالتزاماتها بنسبة 93.4 في المئة من هذا الاتفاق، ما يعني أنها خفضت إنتاجها للنفط بمقدار 280.22 ألف برميل في اليوم.

وفي هذا السياق، أشارت المفوضية الأوروبية، اليوم، في بيان حول توقعاتها الاقتصادية — الفصلية، بأن الانتعاش الحالي في أسعار النفط يدعمه تمديد اتفاق أوبك وروسيا، لخفض إنتاج النفط للفترة المتبقية من عام 2018، هذا إضافة إلى التزام أعضاء أوبك المستمر بهذا الاتفاق.

ورفعت المفوضية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت من 55.7 إلى 67.7 دولار للبرميل، على أقل تقدير خلال العام الحالي 2018.