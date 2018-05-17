موسكو تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي

© Sputnik . Ramil Sitdikov موسكو تدعو الشركاء الأجانب إلى الاهتمام بمصير الصحفي فيشينسكي في أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان الوزارة: "نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طلب الادعاء الأوكراني احتجاز رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، لمدة 60 يوما.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام.

كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع ردة فعل حازمة من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.