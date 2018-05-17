الكرملين: الرئيس بوتين يلتقى بنظيره السوري بشار الأسد في سوتشي... فيديو

موسكو — سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نظيره السوري بشار الأسد في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم في سوتشي، أجرى الرئيس الروسي بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، قام الأسد بزيارة عمل إلى مدينة سوتشي".

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وهنأ الرئيس بوتين نظيره السوري بالنجاح بمكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيسان بوتين والأسد على ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا.

بدوره أكد الرئيس الأسد استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد.