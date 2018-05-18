باريس تجمد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات على علاقة بالبرنامج الكيميائي في سوريا

واعتبر لودريان ولومير بأن "المركز السوري للدراسات والأبحاث هو المختبر الرئيسي في سوريا الذي يعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية".
وقال البيان بأن باريس استقبلت أمس وتستقبل اليوم اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث سيترأس الوزير لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة.
وأخيراً حث البيان المجتمع الدولي على التحرك خاصةً بعد ظهور الأسلحة الكيميائية، التي كانت قد اختفت منذ 20 عاماً، بعد ظهورها في سوريا والعراق وأيضاً في آسيا وأوروبا بيد بعض الدول أم بيد جماعات خارج نطاق الدول.
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