باريس تجمد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات على علاقة بالبرنامج الكيميائي في سوريا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا.

© Sputnik . Nour Molhem عقوبات الغرب تزيد وضع حقوق الإنسان سوءا في سوريا

باريس — سبوتنيك . وقال بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عن وزيري الخارجية جان إيف لودريان والاقتصاد برونو لومير: "قررت فرنسا تجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات ساهمت في الأبحاث أو بعملية استحواذ المواد اللازمة لتصنيع السلاح الكيميائي والباليستي في سوريا عبر المركز السوري للدراسات والأبحاث".

واعتبر لودريان ولومير بأن "المركز السوري للدراسات والأبحاث هو المختبر الرئيسي في سوريا الذي يعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية".

وقال البيان بأن باريس استقبلت أمس وتستقبل اليوم اجتماعاً للشراكة الدولية لمكافحة التهرب من عقاب استخدام السلاح الكيميائي، حيث سيترأس الوزير لودريان الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 33 دولة.

وأخيراً حث البيان المجتمع الدولي على التحرك خاصةً بعد ظهور الأسلحة الكيميائية، التي كانت قد اختفت منذ 20 عاماً، بعد ظهورها في سوريا والعراق وأيضاً في آسيا وأوروبا بيد بعض الدول أم بيد جماعات خارج نطاق الدول.