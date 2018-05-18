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    القمة الثلاثة - روسيا و تركيا و إيران - الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أنقرة، تركيا 3 أبريل/ نيسان 2018

    السفير الإيراني يشير إلى تطور العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم
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    أشار السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي، اليوم الجمعة، إلى تطور العلاقات الثنائية بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 2016.

    بريكس
    © Sputnik . Alexey Kudenko
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    سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال سنائي في محاضرة عن العلاقات الروسية الإيرانية ألقاها في جامعه سان بطرسبورغ الحكومية: "منذ 2016، عندما كنت هنا، والعلاقة بين إيران وروسيا قد تغيرت كثيرا للأفضل. ومن الناحية الثنائية، بدأ العديد من المشاريع، وتم التوقيع على العديد من الوثائق الضرورية".

    وأشار سنائي إلى أن رئيسي روسيا الاتحادية وإيران قد التقيا مراراً، وكانت هناك وفود على أعلى مستوى. وقال: "كانت هناك زيارة رسمية للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى موسكو، وزيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران".

    وأضاف السفير بأن عدد السياح والطلبة في روسيا من إيران زاد بشكل كبير. وتابع قائلاً: "إذا كان 7 آلاف سائح إيراني قد قدموا إلى روسيا في عام 2013، ففي عام 2017، قدم نحو 100 ألف سائح. وهذا يشير إلى تتطور العلاقات الثنائية".

    كما أكد سنائي زيادة عدد الطلاب الإيرانيين الذين يأتون للدراسة في روسيا. وقال بهذا الصدد: "إذا كان هناك بضع مئات منهم من قبل، فإنه يدرس اليوم، نحو 2000 طالب من إيران في موسكو، فقط".

    ونوه السفير إلى التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والعلمي. قائلاً "التعاون الأكثر جدية كان في سوريا خلال الحرب ضد الإرهابيين".

    وتجدر الإشارة إلى تطور العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية في السنوات الأخيرة، في عدة مجالات، من أهمها مكافحة الإرهاب في سوريا والتعاون الاقتصادي. وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال لقائه، في وقت سابق، مع رئيس مجلس الدوما الروسي، قد أكد على ضرورة استمرار التعاون بين طهران وموسكو لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بينهما، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

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    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, التعاون الاقتصادي, طهران, إيران, مشروعات, العلاقات الثنائية, روسيا, حرب, وكالة سبوتنيك, الرئيس الإيراني حسن روحاني, سانت بطرسبورغ
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