مقتل طالب وإصابة اثنين إثر إطلاق نار بمدرسة في ولاية جورجيا الأمريكية

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت 19 مايو/أيار، بحادثة إطلاق نار في مدرسة ماونت تسيون الثانوية في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وأشارت القناة التلفزيونية "دبل يوذ إكس" المحلية، إلى ان الحادث وقع خلال حفل تخرج بمدرسة ماونت تسيون الثانوية في مقاطعة كلايتون، وبحسب القناة أصيب ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم متأثرا بجراحه في طريقه إلى المستشفى.

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يذكر أن هذا ثاني حادث لإطلاق النار بالمدارس الأمريكية خلال يوم، هذا وفي وقت سابق، قتل عشرة أشخاص وجرح عشرة آخرون في إطلاق نار في ثانوية بمدينة سانتافي في ولاية تكساس الأمريكية في أحدث عملية من نوعها بالبلاد منذ مذبحة مدرسة فلوريدا التي راح ضحيتها 17 شخصا في فبراير/شباط الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أغلب القتلى والجرحى طلبة، وقال نائب مدير المدرسة إن الحادث وقع مع بداية اليوم الدراسي.

وأوضح رئيس الشرطة المحلية إيد غونازلس أن مطلق النار تلميذ في المدرسة، وأن معظم القتلى من التلاميذ.

وتشهد الولايات من حين لآخر عمليات إطلاق نار في المدارس والأماكن العامة تخلف العديد من القتلى والجرحى، مما يثير غضب منظمات المجتمع المدني وأولياء أمور الطلاب.

وفي فبراير/شباط الماضي قتل 17 شخصا وجرح 14 آخرون في إطلاق نار بمدرسة في ولاية فلوريدا، مما أدى لخروج مظاهرات تطالب بحظر حمل السلاح.