‭ ‬ثورة بركان كيلاويا تضيء سماء هاواي (فيديو)

وكانت قد صدرت تحذيرات للسكان في منطقة بيغ آيلاند بضرورة الاحتماء في أماكن آمنة من الرماد مع ارتفاع مستويات الغاز السام في منطقة صغيرة في الاتجاه الجنوبي الشرقي حيث تخرج الحمم بسبب الثوران المستمر منذ أسبوعين.
وتسببت ثورة البركان في تدمير 37 منزلا ومنشآت أخرى في منطقة صغيرة في جنوب شرق الجزيرة وأجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم.
ويستبعد علماء الجيولوجيا أن يثور البركان بشدة مثلما حدث عام 1790 عندما قتل عشرات من الأشخاص في أدمى ثوران له في تاريخ الولايات المتحدة.
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