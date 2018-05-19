بعد خلافات كبيرة... اتفاق يرسم قواعد التوازن التجاري بين أمريكا والصين

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على اتخاذ خطوات من شأنها تحسين التوازن في التجارة بين البلدين، وتعزيز التعاون في ذلك الصدد بعد فترة طويلة من الخلافات.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان البيت الأبيض إنه "هناك حالة من التوافق حول اتخاذ خطوات فعالة للتقليل بشكل كبير من العجز التجاري الأمريكي مع الصين"، وأضاف أنه "من أجل تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين المتنامية… سوف تزيد الصين بشكل كبير من مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بما يساعد على دعم النمو والتوظيف في الولايات المتحدة".

© AFP 2018 / Bill Wechter الصين تعرب عن وضعها الاقتصادي في حال تصعيد النزاع مع الولايات المتحدة

وأوضح البيان أن الاتفاقات في ذلك الصدد تم التوصل إليها خلال المشاورات الثنائية بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين بتوجيهات من رئيسي البلدين.

وكان رئيس قسم الإحصاءات العامة لهيئة الإحصاء الحكومية الصينية، شينغ تشي هونغ، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة لن يكون له تأثير على اقتصاد الصين وتطورها.

وقال شي تشي هونغ في مؤتمر صحفي: "أنا أعلم بأن جميعكم مهتمون بكيفية تطور التناقضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الصيني. أريد أن أقول إن الاقتصاد الصيني أظهر لسنوات عديدة تقدما جيدا مع حفاظه على الاستقرار والاستدامة".

وأضاف: "إن التناقضات التجارية لن تؤثر على الاقتصاد الصيني أو زخم التنمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني مرن للغاية، مما يعني أنه يمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات". وأكد على أن اقتصاد الصين مستقر للغاية، ولديه آفاق جيدة لمزيد من التطوير.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت قواعد التجارة الدولية، مما أدى إلى صراع تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ونشرت الولايات المتحدة، في وقت سابق، قائمة من 1.3 ألف سلعة صينية يمكن فرض رسوم الاستيراد عليها كرد على انتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية للمنتجات الأميركية. لذا تنوي الولايات المتحدة التغلب على العجز التجاري الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات مع الصين. وفقا لحسابات الإدارة الأميركية، ستخسر الصين حوالي 50 مليار دولار سنويا بهذه الرسوم.