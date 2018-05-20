الولايات المتحدة تعاقب تركيا لشرائها "إس-400"

وضع عضو الكونغرس الأمريكي، ديفيد شيشيلين مشروع قانون يحظر بيع طائرات "إف-35" لتركيا يفعل فقط في حالة رفض أنقرة الخطوات التي "تدمر التعاون مع الناتو وتنتهك الأمن المشترك للدول الأعضاء في الحلف".

ووفقا لموقع x-true.infot، إن مشروع القانون الذي وضعه شيشيلين يحظر كذلك إعطاء أي بيانات فنية عن طائرة "إف-35" لتركيا.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov الخارجية الأمريكية: بعد شراء منظومات "إس-400" أنقرة قد تخضع لعقوبات

وقال شيشيلين إنه في السنوات الأخيرة ، أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيماً استبدادياً بشكل متزايد ينتهك حرية التعبير ويقمع المعارضة.

وتخطط تركيا للحصول على 100 طائرة من طراز "إف-35أ".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون مرتبط في المقام الأول بشراء تركيت لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا. ووفقا للناتو هذا يعني "وجود عيون لموسكو على أراضي الحلف". ويعتقد الحلف أن روسيا ستكون قادرة على جمع معلومات عن "إف-35" بعد نشر "إس-400" في تركيا.

وكان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد عرضوا في نهاية شهر أبريل/ نيسان حظر إرسال مقاتلات "إف-35" لأن قرارات أنقرة الاستراتيجية "تتناقض بشكل متزايد مع مصالح الولايات المتحدة"، ولأن "الحكومة التركية تواصل التقرب من روسيا".

وتصر الولايات المتحدة على أن تملك تركيا وسائل دفاع جوي متوافقة مع أنظمة الناتو، حتى أن الولايات المتحدة قالت إنها ستفرض على تركيا عقوبات إذا اشترت "إس-400".