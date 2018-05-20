هاواي تعلن عن أول إصابة بالغة بسبب بركان كيلاويا

هدد سيل من الحمم البركانية اليوم الأحد (20 مايو أيار) بقطع طريق سريع رئيسي في هاواي يستخدمه سكان المناطق الساحلية في الفرار من منازلهم فيما أعلنت هاواي عن أول حالة إصابة بالغة جراء ثوران بركان كيلاويا بعد انفجارات جديدة فيه.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاواي إن صاحب منزل كان في شرفة في الطابق الثالث عندما هشمت مقذوفة من البركان ساقه من أسفل الركبة إلى القدم، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Earl Recamunda ‭ ‬ثورة بركان كيلاويا تضيء سماء هاواي (فيديو)

ولم تتوفر معلومات أخرى عن الإصابة.

ودمرت الحمم أربعة منازل أخرى واتحدت الصخور المنصهرة من شقين ضخمين في سيل واحد مما هدد بقطع طرق الفرار من المنطقة وأشعل النيران في الأحراش.

وحذر الحرس الوطني في هاواي من أن الإجلاء سيكون إجباريا إذا قطعت الحمم مزيدا من الطرق.

وعند فوهة البركان قال مرصد البراكين في هاواي إن انفجارا كبيرا آخر وقع قرب منتصف الليل وقذف برماد بركاني لارتفاع عشرة آلاف قدم. ثم وقع انفجار ثان نحو الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي وفقا لمراسل من رويترز.

وتوقع العلماء سلسلة انفجارات أخرى من كيلاويا، أحد أنشط البراكين في العالم، قد تنشر الرماد البركاني والضباب الدخاني في جزيرة بيج آيلاند الواقعة في أقصى الطرف الجنوبي لأرخبيل هاواي.