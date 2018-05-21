رئيس الصين يدعو لمحاربة التبديد والاستهلاك غير العقلاني ضمن مبادرة بيئية

وقال شي في اجتماع إنه بينما حققت الصين تقدما كبيرا في المعركة ضد التلوث، فإن الإنجازات التي تحققت حتى الآن لم "تتبلور" بشكل كامل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

© Sputnik . Iliya Pitalev الصين تختبر أول صاروخ تجاري في البلاد

وأضاف: "ينبغي أن نسرع وتيرة بناء نظام حضارة بيئية وأن نضمن تحسن الحياة البيئية بحلول عام 2035 وتحقق هدفنا ببناء صين جميلة".

وأردف أن الصين بلغت مرحلة حرجة فيما يتعلق بحماية البيئة.

ودشنت الصين الحرب على التلوث في 2014، في مسعى لتهدئة السخط العام من الضرر الذي حل بسماوات البلاد ومياهها وتربتها، منذ أن بدأ الانفتاح الاقتصادي في عام 1978.

وأطلقت الصين منذ ذلك الحين سلسلة من الحملات، التي تهدف إلى الحد من التلوث الصناعي، وتحسين آليات تطبيق قوانين البيئة، وتعزيز معايير الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة.