إنقاذ نحو 24 مهاجرا أفريقيا قبالة ساحل البرازيل

قال مسؤولون من ولاية مارانهاو البرازيلية يوم الأحد إن نحو 24 مهاجرا من غرب أفريقيا تم إنقاذهم قبالة ساحل شمال البرازيل.

وقالت حكومة الولاية في بيان إن قارب صيد اقترب من قارب جانح يقل 27 شخصا بينهم مهاجرون من السنغال ونيجيريا وغينيا وسيراليون والرأس الأخضر بالإضافة إلى برازيليين اثنين. وكان يعاني بعضهم من الجفاف.

ونقلت صحيفة فوليا دي ساو باولو عن ضابط شرطة اتحادي قوله إن السلطات اعتقلت البرازيليين لاتهامهما بتجارة البشر. وأضاف الضابط أن المهاجرين دفعوا أموالا مقابل نقلهم بشكل غير شرعي إلى البرازيل.

ولم تعلق الشرطة الاتحادية على الواقعة. وقالت البحرية البرازيلية في بيان إنها فتحت تحقيقا دون أن تعلق على الاعتقالات.