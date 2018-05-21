مصدر: نتائج "مفاوضات السلام" في أديس أبابا خلال ساعات

قال مصدر في المفاوضات الجارية بين حكومة جنوب السودان والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنه يتوقع أن يصدر، اليوم الاثنين، بيان حول جولات المفاوضات السابقة واحتمالية تكوين حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف وتنهي حالة الصراع في البلاد.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، 21 مايو/أيار، 2018، أن أطراف عملية التفاوض سيقومون، اليوم، بتسليم تقاريرهم وما تم التوافق عليه بشأن البنود التي تم طرحها للوصول لعملية إحلال السلام في جنوب السودان، وسوف تتسلم منظمة الإيجاد تلك التقارير بصفتها الراعية لتلك المفاوضات لإصدار قرارات حاسمة اليوم بشأن عملية السلام وتشكيل الحكومة الوطنية اليوم أو غدا.

AP السفير الإثيوبي لدى روسيا يشير لتداعيات مشكلة جنوب السودان على بلاده

وتابع المصدر، أن "المؤشرات السابقة والحالية تعطي مؤشرات على أنه لا يوجد تقدم ملموس في عمليات التفاوض والتوافق بين الأطراف، والساعات القادمة سوف تكشف عن الواقع والنتائج التي حققتها جولات المفاوضات في تقرير مفصل، بعد أن تقوم كل اللجان الفنية المشكلة من الأحزاب المشاركة بتسليم تقاريرها اليوم للإيجاد".

وأشار المصدر، إلى أن منظمة "الإيجاد" ستضع تصورها بعد استلامها لكل التقارير، وستقوم بإصدار تقريرها النهائي اليوم تشرح فيها ما آلت إليه الأمور من اتفاق أو اختلاف بين الأطراف بشكل واضح.