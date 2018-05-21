أبو الغيط يدين افتتاح سفارة لباراغواي في القدس

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما قامت به باراغواي اليوم من افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وأكد أبو الغيط أن هذا التصرف "من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ السلبية على علاقاتها بالعالم العربي، مناشدا مختلف دول العالم الابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لن يكون من شأنها سوى تأجيج الوضع والإضرار بفرص التسوية العادلة".

وأشار الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، 21 مايو/ أيار، إلى أن "القرار الذي صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في 17 مايو/ أيار الجاري قد أكد بوضوح اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة إزاء الدول التي تُقدِم على نقلِ سفاراتها إلى القدس، وأدان إعلان عدد قليل من الدول نيتها القيام بهذا الأمر".

© REUTERS / RONEN ZVULUN باراغواي تفتح سفارة في القدس لتصبح ثاني دولة تقتدي بأمريكا

وأضاف عفيفي أن "نقل السفارات للقدس إجراء باطل قانونا ومرفوض أخلاقيا، وهو يخرق حالة واضحة من الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم، كما يضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي".

وأكد المتحدث أن "الدول التي اختارت الخضوع للإغراءات أو الضغوط المختلفة، بغض النظر عن اعتبارات المسؤولية الأخلاقية، إنما اختارت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ، داعيا مختلف الدول إلى أن تنأى بنفسها عن التورط في مواقف تُخالف الإجماع الدولي الرافض للقرار الأمريكي، وتؤثر سلباً على علاقاتها بالدول العربية".