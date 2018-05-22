أحد أقرباء ماركل يدخل ناديا في لندن مسلحا بسكين

أعلنت السلطات البريطانية، أمس الاثنين 21 مايو/أيار، أنها وجهت تحذيرا لابن أخي ميغان ماركل بعد دخوله بسكين لأحد الأندية في جنوب لندن خلال احتفاله بزواج عمته من الأمير البريطاني هاري.

ونقلت رويترز عن الشرطة أنها تلقت بلاغا وانتقلت قواتها إلى ناد في منطقة كينغستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما "أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي".

© Photo / Twitter/ KensingtonRoyal الصور الرسمية لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل

وقالت الشرطة إن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما، فيما تخلى أحدهما طواعية من مسحوق رذاذ ضار.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن هوية أحدهما، قائلة إنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميغان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.

ولم توجه ميجان التي حصلت على لقب دوقة ساسكس دعوة لدولي لحضور حفل عرسها.

وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان "في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة وجرى تسليم الأدوات طواعية وزال الخطر ولذلك تم إغلاق التحقيق (بالاكتفاء) بتوجيه التحذير".