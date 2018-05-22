أحد أقرباء ماركل يدخل ناديا في لندن مسلحا بسكين

ونقلت رويترز عن الشرطة أنها تلقت بلاغا وانتقلت قواتها إلى ناد في منطقة كينغستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما "أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي".
وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن هوية أحدهما، قائلة إنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميغان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.
ولم توجه ميجان التي حصلت على لقب دوقة ساسكس دعوة لدولي لحضور حفل عرسها.
وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان "في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة وجرى تسليم الأدوات طواعية وزال الخطر ولذلك تم إغلاق التحقيق (بالاكتفاء) بتوجيه التحذير".
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