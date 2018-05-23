رئيس أركان الجيش الإيراني: إيران لن تطلب إذن أحد لتطوير أسلحتها

رفض رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري، اليوم الأربعاء مطالب الولايات المتحدة من طهران بتحجيم نفوذها في المنطقة وقال إن بلاده لن تطلب إذنا من أي دولة لتطوير قدراتها الدفاعية العسكرية.

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إلى باقري قوله "بفضل الله القوات المسلحة الإيرانية الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى ولن تنتظر إذنا أو موافقة من أي قوة لتطوير قدراتها الدفاعية".

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ستسري فورا.

وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.