بالصور... ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا

قالت وزارة الآثار المصرية إن شرطة نابولي في إيطاليا تمكنت من ضبط مجموعة من الطرود المليئة بالآثار التي تعود إلى عدة حضارات من بينها قطع أثرية تعود إلى العصور المصرية القديمة.

© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities الآثار المصرية تعلن كشف أثري جديد في "صان الحجر"

سبوتنيك . جاء في بيان صحفي للخارجية المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية المصرية أبلغت وزارة السياحة المصرية بالحادث، وقامت الأخيرة بتكليف لجنة أثرية خاصة لبحث أصالة القطع الأثرية المصادرة من خلال فحص صورها، كخطوة أولى نحو التعافي والعودة إلى أرض الوطن.

وأشار شعبان عبد الجواد، رئيس قسم إعادة التوطين إلى أن هذه الأشياء قد سُرقت من عمليات التنقيب غير القانونية، حيث لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري.

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities

ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities 1 / 5 © Photo / Egyptian Ministry of Antiquities ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا

ولفت إلى أن المضبوطات تشمل مجموعة من الأواني الفخارية من عصور فرعونية مختلفة، وأجزاء من التوابيت، والنقود المعدنية، بالإضافة إلى القطع الأثرية من العصر الإسلامي.

وأكد عبد الجواد أن جميع الإجراءات القانونية يتم تنفيذها الآن بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والهيئات الإيطالية المعنية لإعادة هذه الأشياء إلى مصر.