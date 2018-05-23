بالصور... ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا

وأشار شعبان عبد الجواد، رئيس قسم إعادة التوطين إلى أن هذه الأشياء قد سُرقت من عمليات التنقيب غير القانونية، حيث لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري.
- ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
- ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
- ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
- ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
- ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية في إيطاليا© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
ولفت إلى أن المضبوطات تشمل مجموعة من الأواني الفخارية من عصور فرعونية مختلفة، وأجزاء من التوابيت، والنقود المعدنية، بالإضافة إلى القطع الأثرية من العصر الإسلامي.
وأكد عبد الجواد أن جميع الإجراءات القانونية يتم تنفيذها الآن بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والهيئات الإيطالية المعنية لإعادة هذه الأشياء إلى مصر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)