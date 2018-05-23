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18:18 23 مايو/ أيار 2018
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    وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس ورئيس الحكومة نتنياهو

    وزير إسرائيلي يهاجم الاتحاد الأوروبي: فلتذهب إلى الجحيم

    Atls.ps
    العالم
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    هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الاتحاد الأوروبي بسبب مطالبته بإجراء تحقيق في إصابة أحد النشطاء الحقوقيين، وقال "فليذهبوا إلى الجحيم".

    ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز رد اليوم الأربعاء على دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في مزاعم إصابة الناشط الحقوقي جعفر فرح بعد تعرضه لهجوم من قبل ضابط شرطة بعد اعتقاله في مظاهرة في حيفا، قائلا "دعهم يذهبون إلى ألف جحيم".

    الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في أثناء محاكمتها عسكريا في إسرائيل
    © AP Photo / Oren Ziv
    الاتحاد الأوروبي يدين ظروف اعتقال عهد التميمي في إسرائيل
    وكان شتاينيتز شارك قبل إسبوعين في الاحتفالات باليوم الأوروبي في مقر سفير الاتحاد الأوروبي، وأشاد بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

    وقال الوزير شتاينتز في مقابلة "سأتحدث بطريقة ودّية، إن طلب الاتحاد الأوروبي هو قمة الوقاحة وذروة النفاق، فهو الاتحاد الذي يتودد إلى إيران ويساعدها ضد العقوبات الأمريكية، وهو ذاته الذي يقيم إسرائيل التي هي على أي حال دولة قانون، هذا يظهر قبح الاتحاد الأوروبي".

    وكان سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قد طالب تل أبيب بالتحقيق في ادعاءات الناشط الحقوقي جعفر فرح، رئيس مركز "مساواة" لحقوق الأقلّية العربية، حيث اتهم الشرطة الإسرائيلية بكسر قدمه بعد اعتقاله في مظاهرة أقيمت في حيفا ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المتظاهرين الفلسطينيين في غزة منذ أيام.

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الطاقة الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, إسرائيل
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