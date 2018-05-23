وزير إسرائيلي يهاجم الاتحاد الأوروبي: فلتذهب إلى الجحيم

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز رد اليوم الأربعاء على دعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في مزاعم إصابة الناشط الحقوقي جعفر فرح بعد تعرضه لهجوم من قبل ضابط شرطة بعد اعتقاله في مظاهرة في حيفا، قائلا "دعهم يذهبون إلى ألف جحيم".
وقال الوزير شتاينتز في مقابلة "سأتحدث بطريقة ودّية، إن طلب الاتحاد الأوروبي هو قمة الوقاحة وذروة النفاق، فهو الاتحاد الذي يتودد إلى إيران ويساعدها ضد العقوبات الأمريكية، وهو ذاته الذي يقيم إسرائيل التي هي على أي حال دولة قانون، هذا يظهر قبح الاتحاد الأوروبي".
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قد طالب تل أبيب بالتحقيق في ادعاءات الناشط الحقوقي جعفر فرح، رئيس مركز "مساواة" لحقوق الأقلّية العربية، حيث اتهم الشرطة الإسرائيلية بكسر قدمه بعد اعتقاله في مظاهرة أقيمت في حيفا ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المتظاهرين الفلسطينيين في غزة منذ أيام.
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