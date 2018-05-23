تركيا تتخذ "إجراءات مختلفة" لخفض التضخم بعد الانتخابات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، 23 مايو/ أيار، أن تركيا ستتخذ "إجراءات مختلفة" للتغلب على تضخم في خانة العشرات وعجز في ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.

وناشد أردوغان أيضا الأتراك ألا يفضلوا العملات الأجنبية على الليرة التركية، التي خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال أردوعان إن تقلبات العملة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في البلاد.