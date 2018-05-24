مسؤول: كوريا الشمالية لم تتعاون في المجال النووي مع إيران أو سوريا

قال نائب مدير معهد الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، كان كين هو، إن بلاده لم تتعاون في مجال الأبحاث النووية مع إيران أو سوريا.

بونغيري — سبوتنيك. وأوضح كين هو، لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال إن كانت بلاده تعاونت مع سوريا أو إيران: "لم نتعاون أبدا مع هذين البلدين في هذا المجال".

© AP Photo / Lee Jin-man كوريا الشمالية تفكك ميدان بونغيري للتجارب النووية

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة المرتقب، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء، التفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 أبريل/ نيسان الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.