مسؤول: كوريا الشمالية لم تتعاون في المجال النووي مع إيران أو سوريا

بونغيري — سبوتنيك. وأوضح كين هو، لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال إن كانت بلاده تعاونت مع سوريا أو إيران: "لم نتعاون أبدا مع هذين البلدين في هذا المجال".
ومن المقرر أن يشهد اللقاء، التفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.
وأعلنت كوريا الشمالية في 21 أبريل/ نيسان الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.
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