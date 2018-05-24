حجوزات بمليارات الدولارات على الأسلحة الروسية في معرض "هيلي روسيا 2018"

أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أناتولي بونتشوك، اليوم الخميس، أن حجم حقيبة روسيا لطلبات شراء الأسلحة يتجاوز 40 مليار دولار.

موسكو- سبوتنيك. وقال بونتشوك، للصحفيين خلال مشاركته في معرض "هيلي روسيا-2018" للأسلحة: "حجم حقيبة روسيا لطلبات شراء الأسلحة أكثر من 40 مليار دولار".

© Sputnik . Evgeny Biyatov أسلحة روسية تظهر للمرة الأولى خلال العرض العسكري (فيديو+صور)

يذكر أن إيرادات روسيا من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2017 تخطت 14 مليار دولار.

وتعد "روس أوبورون إكسبورت" الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

وتم تأسيس الشركة يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، لتصبح بعد ذلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85%.