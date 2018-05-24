صحيفة: الولايات المتحدة تقرر التخلي عن صواريخ "توماهوك"

وذكرت صحيفة "Defense One" أن فعالية الصواريخ تقلص إلى حد كبير الوسائل الحديثة للدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة الحرب الإلكترونية والتدابير المضادة الأخرى.
وتابعت الصحيفة أن صواريخ "توماهوك" أنجزت بنجاح المهمة الموكلة إليها في الضربة الجوية للولايات المتحدة وحلفائها على البنية العسكرية والمدنية في سوريا في ليلة 14 أبريل/ نيسان الماضي. وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت حينها معظم الصواريخ لقوات التحالف الثلاثي.
ويشار إلى أنه تم تطوير صواريخ "توماهوك" في ثمانينات القرن الماضي، حيث سمحت (الصواريخ)، في ذلك الوقت، الولايات المتحدة بضرب أهداف للعدو دون تعريض أفراد جيشها للخطر، كما أن هذه الصواريخ يمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة، حيث يصعب الكشف عنها وإسقاطها.
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