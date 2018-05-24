ترامب: إلغاء القمة انتكاسة لكوريا الشمالية وللعالم كله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.

© AP Photo / Evan Vucci Wong Maye-E ليونيد سلوتسكي: واشنطن مسؤولة بشكل أكبر عن فشل عقد قمة "ترامب-كيم"

القاهرة — سبوتنيك . وقال ترامب في كلمة متلفزة من واشنطن "قررت إلغاء قمة سنغافورة في الثاني عشر من يونيو، وأعتقد أن هذا انتكاسة للعالم ولكوريا الشمالية".

ولفت ترامب إلى أن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أي تصرف "أحمق".

مضيفا، "تحدثنا مع كوريا الجنوبية واليابان، وهذه الدول ليست فقط جاهزة، إذا ما تحملت كوريا الشمالية، ولكنها أيضا جاهزة لتحمل أية تكاليف".

وأكد الرئيس الأمريكي "إذا لم تلتزم كوريا الشمالية فإننا جاهزون أكثر من ذي قبل، ولكن يحدوني الأمل أن يقوم رئيس كوريا الشمالية بما هو صحيح".