بوتين: روسيا تأسف على إلغاء القمة الأمريكية - الكورية الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقبلت قرار الولايات المتحدة حول إلغاء القمة مع كوريا الشمالية بأسف، مشيرا إلى أن موسكو كانت تعول على خطوة ملموسة من أجل تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.