ترامب: يعلن عن موعد جديد للقمة الأمريكية مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مثمرة مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "إذا جرت القمة مع كيم يونغ أون، فمن المرجح أن تكون في سنغافورة في 12 يونيو/حزيران".

وتابع: "إذ لزم الأمر، قد تتأخر لموعد بعد 12 يونيو/حزيران".

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

يذكر أن ممثلا للبيت الأبيض رفيع المستوى، أعلن يوم الخميس الماضي، أن ممثلي كوريا الشمالية لم يستجيبوا لمحاولات الولايات المتحدة العديدة الاتصال بهم.

وقال المتحدث للصحفيين:

تم توقيف جزءا من العمل لتحضير [قمة الولايات المتحدة — كوريا الشمالية]، لأننا في لحظة ما حرفياً لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة. الصمت على الهواء عرقل إمكانيات إتمام جزء من العمل قبل اللقاء.