أمريكي يبلغ عن اختفاء منزله (صور)

قدم مواطن أمريكي من سكان مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، يدعى روجر بنينجتون، شكوى للشرطة يبلغ فيها عن اختفاء منزله، كما نشر إعلان على موقع "فيسبوك" حول اختفاء المنزل، وطلب أي معلومات عن المنزل المختفي.

وقال روجر، لصحيفة "WBKO"، إنه اشترى المنزل في عام 2017 عبر الانترنت، حيث كان معجبا بموقع البيت، الذي كان قرب الغابة. وعاش قبل ذلك في منزل متنقل وخطط للانتقال إلى المنزل الجديد.

وغادر روجر مدينة بتلر، في 2 مايو/ أيار، وبعد عودته في 10 مايو، اكتشف اختفاء منزله، ولم يبق سوى القليل من مقتنياته الخاصة على الأرض، حيث بلغ المبلغ الإجمالي لأشيائه الخاصة 1500 دولار، ولكنه أعرب عن أمله باستعادتها وأنها أهم بكثير من المنزل نفسه.

وأضاف روجر أن الشخص الذي استحوذ على المنزل كان قد قطع سياج المنزل وترك آثار لإطارات سيارته قرب الموقع. وتقوم شرطة المدينة الآن بالتحقيق في الحادثة.