حادث سير يودي بحياة 40 شخصا غربي أوغندا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير وقع، مساء أمس، بقرية كيرياندونغو غربي أوغندا إلى 40 قتيلا على الأقل.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوغندا، اليوم السبت، إن "حادث تصادم حافلة نقل ركاب، مع شاحنة كبيرة في كيرياندونغو، الليلة الماضية، خلف أكثر من 40 قتيلا".

وكانت صحيفة "دايلي مونيتور" الأوغندية ذكرت أنه "جرى تأكيد مقتل 22 شخصا في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة"، موضحة أن "الحادث شمل تصادم حافلة مع جرار زراعي وشاحنة بضائع".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحافلة كانت في طريقها من منطقة إيرا إلى كمبالا حين اصطدمت بالجزء الخلفي من الجرار الذي اندفع واصطدم بشاحنة بضائع كانت قادمة على الطريق".

يذكر أن أوغندا أدرجت ضمن قائمة الدول التي يقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة في العالم، وتشهد سنويا نحو 20 ألف حادث سير، تؤدي إلى وفاة نحو ألفي شخص.