وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل عدة أيام خلال مداهمة في رام الله

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وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل عدة أيام خلال مداهمة في رام الله