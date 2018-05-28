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16:07 28 مايو/ أيار 2018
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    أبو بكر البغدادي

    اختباء البغدادي... إيران تكشف خطة أمريكية لتكرار سيناريو العراق في دولتين

    © AP Photo /
    العالم
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    حذرت إيران، باكستان من انتشار عناصر تنظيم "داعش" على الحدود مع أفغانستان.

    نقلت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية عن مصادر رسمية قولها، إن القوات الأمريكية نقلت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إلى هناك، مؤكدة أن "مسؤولا إيرانيا كبيرا أبلغ وفدا برئاسة المدعي العام الباكستاني عشتار أوساف، أن إيران لديها تقارير مخابراتية موثوقة، تشير إلى أن الولايات المتحدة قد نقلت عناصر "داعش" وزعيمها أبو بكر البغدادي إلى أفغانستان".

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo
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    وأضافت أن "المسؤول قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان تحويل باكستان وإيران إلى سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان". وأوضحت أن "وفدا بقيادة عشتار قد زار إيران بدعوة من النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قبل أسبوعين، وذلك لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالقضاء في كلا البلدين".

    كما أكدت الصحيفة أن "خبراء السياسة الخارجية في باكستان أولوا الرسالة الإيرانية اهتماما كبيرا"، لافتة إلى أن "وزير الخارجية الباكستاني شكك مراراً في تواجد داعش في أفغانستان، كما أبدت روسيا وطاجيكستان مخاوف تجاه دعم الولايات المتحدة لداعش".

    وأعرب سفير طاجيكستان في باكستان عن قلقه إزاء زيادة تأثير "داعش" في أفغانستان، مضيفا أن وجوده يشكل تهديدا كبيرا لسلامة وأمن المنطقة ككل.

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