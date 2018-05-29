يديعوت أحرونوت: الرد الإسرائيلي على قذائف غزة سيكون قويا ومؤثرا

ونقلت الصحيفة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، أن إطلاق الراجمات والقذائف منذ الصباح الباكر من قطاع غزة مؤشر خطير، ولن تسمح بلاده به مرة أخرى، وأن حركة "حماس" سبق وفشلت في اختراق الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل، والآن تتخذ من القذائف والراجمات طريقا لإزعاج إسرائيل واستهدافها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن أكثر من 70 قذيفة أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة، حتى الآن، وجزء كبير منها صنع في إيران، مع الإشارة إلى أن صافرات إطلاق النار تطلق في إسرائيل كل ساعة، تقريبا، وبمعدلات، غير مسبوقة.
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