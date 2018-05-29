يديعوت أحرونوت: الرد الإسرائيلي على قذائف غزة سيكون قويا ومؤثرا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، 29 مايو/ أيار، أن الرد الإسرائيلي على القذائف والراجمات من قطاع غزة اليوم سيكون عنيفا ومؤثرا على قطاع غزة.

© REUTERS / ERIC VIDAL الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن الصافرة الأخيرة أطلقت في الساعة الثامنة وخمس دقائق، مع الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من تلك القذائف والراجمات صنع إيراني، وهو تطور في نوعية القذائف الفلسطينية تأخذه تل أبيب على محمل من الجدية.

ونقلت الصحيفة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، أن إطلاق الراجمات والقذائف منذ الصباح الباكر من قطاع غزة مؤشر خطير، ولن تسمح بلاده به مرة أخرى، وأن حركة "حماس" سبق وفشلت في اختراق الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل، والآن تتخذ من القذائف والراجمات طريقا لإزعاج إسرائيل واستهدافها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن أكثر من 70 قذيفة أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة، حتى الآن، وجزء كبير منها صنع في إيران، مع الإشارة إلى أن صافرات إطلاق النار تطلق في إسرائيل كل ساعة، تقريبا، وبمعدلات، غير مسبوقة.