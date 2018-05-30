زلزال ضعيف يضرب بلدة دهدز جنوب غربي إيران ويسبب خسائر مادية طفيفة

تسببت هزة أرضية متوسطة ضربت مدينة دهدز جنوب غربي إيران، اليوم الأربعاء، بحدوث شقوق في جدران منزلين، من دون وقوع أية خسائر بشرية.

طهران — سبوتنيك. وأفادت محافظة خوزستان، في بيان مقتضب، بأن الزلزال، الذي بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، المكون من 10 درجات، "لم يؤد إلى وقوع إصابات بشرية، وأن الخسائر أدت لتأثر منزلين بشقوق سطحية".

© AP Photo / Adel Hana الجيش الإسرائيلي: بعض القذائف الصاروخية التي أُطلقت من غزة تم إنتاجها في إيران

جدير بالذكر أن مناطق عدة من غربي إيران تعرضت، أوائل العام الجاري، لأكثر من 300 هزة أرضية كتوابع لزلزال وقع قبلها بنحو شهرين أوقع 600 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مدير مركز الرصد الزلزالي في محافظة كرمنشاه غربي البلاد، فرهاد فروزي قوله "منذ 11 كانون الثاني/ يناير وحتى صباح اليوم سجلنا 336 هزة أرضية وتابع زلزالي، ضربت مدينة سومار".

وتابع فروزي موضحا:

سجلت أجهزة الرصد الزلزالي 23 هزة بقوة أكبر من 4 درجات على مقياس ريختر خلال الفترة المذكور، وكذلك 7 هزات فوق 5 درجات، و16 هزة من 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.