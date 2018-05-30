زلزال ضعيف يضرب بلدة دهدز جنوب غربي إيران ويسبب خسائر مادية طفيفة

طهران — سبوتنيك. وأفادت محافظة خوزستان، في بيان مقتضب، بأن الزلزال، الذي بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، المكون من 10 درجات، "لم يؤد إلى وقوع إصابات بشرية، وأن الخسائر أدت لتأثر منزلين بشقوق سطحية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن مدير مركز الرصد الزلزالي في محافظة كرمنشاه غربي البلاد، فرهاد فروزي قوله "منذ 11 كانون الثاني/ يناير وحتى صباح اليوم سجلنا 336 هزة أرضية وتابع زلزالي، ضربت مدينة سومار".
وتابع فروزي موضحا:
سجلت أجهزة الرصد الزلزالي 23 هزة بقوة أكبر من 4 درجات على مقياس ريختر خلال الفترة المذكور، وكذلك 7 هزات فوق 5 درجات، و16 هزة من 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.
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