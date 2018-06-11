إصابة 9 في انفجار خط غاز جنوب غربي الصين

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار خط لأنابيب الغاز في ساعة متأخرة من مساء الأحد في إقليم قويتشو بجنوب غربي الصين.

وقالت شينخوا إن الانفجار وقع في خط أنابيب مملوك لشركة بتروتشاينا قرب شاتسي في إقليم قويتشو، ولم ترد أنباء عن وفيات، حسبما نقلت رويترز.

© AFP 2018 / Greg Baker الصين تتطلع لتعزيز مكافحة التشدد خلال قمة أمنية

ويعتبر هذا الطريق امتداد محلي لخط للغاز بين ميانمار والصين، وقالت شينخوا إنه بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 11.20 مساء (1620 بتوقيت غرينتش) أغلقت أنظمة التحكم الآلي خط الأنابيب. وتم إخماد الحريق في الساعة 2.30 صباح الاثنين، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

في سياق آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، إن بلاده ترفض السياسات التجارية "الأنانية وقصيرة النظر" ودعا إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالي المخاطر مع الولايات المتحدة لكن شي لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا.