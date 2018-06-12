لودريان: وزراء خارجية "رباعية نورماندي" توصلوا لاتفاق على ست نقاط رئيسية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، عقب اجتماع وزراء خارجية "رباعية نورماندي" أن رؤساء وزارات خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الذي عقد في برلين مساء الاثنين توصلوا إلى اتفاق حول ست نقاط رئيسية.

باريس — سبوتنيك. وقال رئيس وزارة الخارجية الفرنسية: "كثافة ونوعية مناقشتنا سمحتا لنا بدخول ديناميكية إيجابية باتجاه التوصل، آمل إلى حل سلمي."

في سياق متصل، أعلن وزير خارجية جمهورية ألمانية الاتحادية هايكو ماس، أن الاجتماع الوزاري "لرباعية نورماندي" كان منفتحا للغاية وبناء.

وقال ماس، إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا تقديم أموال إضافية لإزالة الألغام بمناطق في دونباس، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية لمواصلة تبادل السجناء.

وتضم "رباعية نورماندي" كل من روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وتسعى إلى وقف الانتهاكات للهدنة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.