المتحدث باسم رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يستبعد حصول لقاء بين روحاني وترامب

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني أن "الولايات المتحدة هي من قطعت علاقاتها بإيران، وهي من انسحبت من الاتفاق النووي، وهي من أعادت فرض العقوبات على طهران، نحن لم نقدم على قطع علاقتنا، بل كنا ملتزمين بشكل كبير بالاتفاق النووي".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الشهر الماضي قائلا إنه معيب بشدة، تسعى دول أوروبية لضمان تلقي إيران ما يكفي من المزايا الاقتصادية حتى تقتنع بالبقاء فيه.
وعبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة ألقاها بعد روحاني عن "الأسف" لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وقال شي "الصين مستعدة للعمل مع روسيا والدول الأخرى للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".
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