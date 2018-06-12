وزير الدفاع التركي يكشف موقف إيران من العملية العسكرية في شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق قبل القضاء على الإرهاب بشكل كامل، وذلك في وقت تشن فيه القوات التركية عمليات ضد المسلحين الأكراد.

وقال جانيكلي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الثلاثاء، 12 يونيه/حزيران، إن "القوات المسلحة التركية لن تنسحب من شمال العراق حتى تحقق هدف القضاء على الإرهاب بشكل كامل".

© REUTERS / Asmaa Waguih تركيا تعلن تدمير 14 هدفاً كرديا شمالي العراق واقتراب دخول جبل قنديل

وقال الوزير التركي إن أنقرة عرضت تنفيذ عملية محتملة في قنديل مع إيران التي أبدت دعمها للهجوم، وقال إن تركيا متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية.

كما كشف أن إيران مستعدة لدعم العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقال وزير الدفاع التركي إن "إيران أعربت عن استعدادها لدعم العملية العسكرية في شمال العراق"، مضيفا أن "مباحثاتنا مستمرة مع إيران، ولاحظنا أنها ترحب بالعملية".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 12, 2018