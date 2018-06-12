وزير الدفاع التركي يكشف موقف إيران من العملية العسكرية في شمال العراق

وقال جانيكلي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الثلاثاء، 12 يونيه/حزيران، إن "القوات المسلحة التركية لن تنسحب من شمال العراق حتى تحقق هدف القضاء على الإرهاب بشكل كامل".
وقال الوزير التركي إن أنقرة عرضت تنفيذ عملية محتملة في قنديل مع إيران التي أبدت دعمها للهجوم، وقال إن تركيا متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية.
كما كشف أن إيران مستعدة لدعم العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقال وزير الدفاع التركي إن "إيران أعربت عن استعدادها لدعم العملية العسكرية في شمال العراق"، مضيفا أن "مباحثاتنا مستمرة مع إيران، ولاحظنا أنها ترحب بالعملية".
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 12, 2018
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 12, 2018
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