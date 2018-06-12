رجل يحتجز رهائن في فرنسا ويطلب الاتصال بالسفارة الإيرانية (صور + فيديو)

ووفقا للقناة، فإن المسلح يمتلك مسدسا وقنبلة.
Opération de police en cours rue des Petites écuries, à Paris (10e). « Une personne s’est retranchée », selon un policier sur place. pic.twitter.com/RHwKgoBwR5— Stephane Jourdain (@s_jourdain) June 12, 2018
وفقا لوسائل الإعلام ، فإن الحادثة ليست عملا إرهابيا، حيث يقود العملية فرقة خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة وليس وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب.
Prise d’otage rue des petites écuries le quartier est bloqué #prisedotage pic.twitter.com/OwvIwr53KG— Joy (@Fou2Joie) June 12, 2018
ووفقا لراديو "France Bleu" فإنه من بين الرهائن امرأة حامل، مشيرة إلى أن المجرم طالب بالاتصال بالسفارة الإيرانية.
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