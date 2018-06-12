ترامب وكيم يقبلان دعوات بعضهما البعض لزيارة كوريا الشمالية والولايات المتحدة

قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعوات بعضهما البعض لزيارة كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لوكالة كوريا الشمالية المركزية.

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الوكالة: "دعا كيم جونغ أون، ترامب لزيارة بيونغ يانغ في الوقت المناسب، كما دعا ترامب، كيم جونغ أون، للقدوم إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة، "قبل الزعيمان بسرور الدعوات لبعضهما البعض، وهما واثقان أن ذلك سيكون بمثابة حدث مهم آخر للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

© REUTERS / EDGAR SU كيم يصطحب مرحاضه الخاص لسنغافورة... ويخطط لإعادة فضلاته إلى كوريا

يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ — وهو اللقاء الأول في التاريخ — يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون، التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع دونالد ترامب، في سنغافورة بأنه "انطلاقة جديدة" في العلاقات بين الدولتين. بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.