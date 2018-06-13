زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

موسكو — سبوتنيك. وتم رصد الزلزال في الساعة 23.08، من يوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش على بعد 241 كم شمال غرب مدينة بادانغ في مقاطعة سومطرة الغربية. وكان الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

© Sputnik . Mjaghkov بالفيديو... لحظة ثوران بركان سومطرة في إندونيسيا

ولم ترد معلومات عن ضحايا ودمار.

ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في المحيط الهادي، ومقره هاواي، أي تحذيرات حتى الآن.

وتعتبر اندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطاً بالزلازل على الأرض، وتشكّل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ. حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

وفي عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع زلزال هو الأقوى في العالم خلال السنوات الأربعين الأخيرة، والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطل على المحيط الهندي.