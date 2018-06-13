ترامب لا يريد إجراء مناورات طالما تستمر المفاوضات مع كوريا الشمالية

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أنه لا يريد إجراء مناورات عسكرية طالما تستمر المفاوضات مع كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لن نلعب بعد الآن بالألعاب العسكرية، طالما نجري مفاوضات في جو من الثقة".

وأعرب عن أسفه لارتفاع تكلفة المناورات، وقال على وجه الخصوص، إن مبالغ طائلة من المال يكلف طيران المقاتلات الاستراتيجية من قاعدة غوام في المحيط الهادئ إلى منطقة كوريا الشمالية.

وأشار ترامب: "لا أريد أن أخبركم بالتكاليف، لكنها أموال كبيرة".

هذا وكان ترامب قد تحدث، في وقت سابق، عن احتمال وقف المناورات في المنطقة، والتي رد عليها البنتاغون، بأنه حتى الآن لم يتم إلغاء أي تدريبات، بما في ذلك التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.

يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ — وهو اللقاء الأول في التاريخ — يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب، عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون، التوقيع على الوثيقة الختامية باللقاء مع دونالد ترامب، في سنغافورة بأنه "انطلاقة جديدة" في العلاقات بين الدولتين. بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.