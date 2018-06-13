الجيل السادس من المقاتلات يبدأ مسيرته (صور)

وأفادت بوابة الرصد العسكري بأن هذه الطائرة ستدخل الخدمة في المستقبل القريب.

ويشار إلى أن مقاتلة "السيف المظلم" يمكن أن تكون مسيّرة بدون طيار أو طائرة يقودها طاقم بشري.

ويُتوقع أن يتم تسليح الطائرة الصينية الجديدة الأسرع كثيرا من الصوت، بالصواريخ الحديثة المتطورة التي تجعلها خطرا مميتا.

ومن الممكن أن تُسند إلى طائرة "السيف المظلم" مهمة الاستخبار وصيد السفن الحربية المعادية وتوجيه الضربات. كما يمكن استخدامها لتجريب التقنيات الجديدة وكمقاتلة خفيفة توكل إليها مهمة مساندة الطائرات الحربية الثقيلة.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "السيف المظلم" تنتمي إلى الجيل السادس من المقاتلات افتراضاً، إذ لم يتم بعد تحديد المواصفات المطلوب توفرها في طائرات الجيل السادس.

ووفق بوابة الرصد العسكري فإن طائرات الجيل السادس ستتسلح بسلاح الليزر. وسيتم تزويدها بمحرك جديد يمكّن الطائرة من التحليق بسرعة عالية لمسافة طويلة.