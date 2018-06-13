تيريزا ماي تناقش فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، عن عزمها مناقشة تشديد العقوبات ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

لندن — سبوتنيك. وقالت ماي، خلال إجابتها عن أسئلة أعضاء مجلس النواب: "هذه القمة ليست فقط عن "البريكست". هناك العديد من القضايا التي ستتم مناقشتها، ومن ضمنها العقوبات ضد روسيا ونحن [بريطانيا] نرغب بفرض عقوبات أكثر صرامة".

© AFP 2018 / Shawn Thew أمريكا لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا في المستقبل القريب

وكانت ماي قد أعلنت، في وقت سابق، في 10 حزيران/يونيو، بعد قمة مجموعة السبع في كندا، استعدادها لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا متهمة موسكو بعدم الامتثال لاتفاقات مينسك المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا.

ومن المزمع أن يجتمع قادة الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، في الفترة من 28 إلى 29 حزيران/يونيو، في بروكسل.