الجيش التركي: المسؤولون الأتراك والأمريكيون يتوصلون إلى تفاهم حول منبج

أعلنت القوات المسلحة التركية عن توصل المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين إلى تفاهم حول خطة منبج السورية، وذلك خلال اجتماع عقد يومي 12 و13 يونيو/حزيران، في شتوتغارت في مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وذكر بيان للقوات المسلحة التركية اليوم: "المسؤولون العسكريون الأتراك والأمريكيون توصلوا إلى تفاهم حول خطة منبج خلال اجتماع عقد يومي 12 و13 يونيو/حزيران في شتوتغارت في مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا".

وأضاف البيان: "تقَرر تقديم التفاهم الذي تم التوصل إليه إلى المسؤولين الرفيعين في كلا البلدين".

© AFP 2018 / Bulent Kilic واشنطن: خارطة الطريق الأمريكية- التركية لمنبج تشمل انسحاب وحدات حماية الشعب

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن تركيا والولايات المتحدة ستتعاونان في تشكيل الإدارة المحلية، من التكوينات المحلية في مدينة منبج السورية، بعد إبعاد المقاتلين الأكراد.

وأوضح الوزير: "في البداية سنقوم بإجراء التحضيرات المبدئية بخصوص إخراج وحدات حماية الشعب من منبج ومن ثم سنستكمل التخطيط لإبعاد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني من التكوينات المحلية وفي هذا الإطار ستتعاون تركيا وأمريكا بشأن تشكيل الإدارة المحلية والتكوين الأمني في منبج".

.وأضاف: "ومن ثم سنعمل على عودة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم إلى منبج".

وأكد جاويش أوغلو: "أن تطبيق خريطة الطريق المتعلقة بمنبج مرتبط بجدول زمني، أي هناك فترة زمنية محددة وهذا مرتبط أيضا بالخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها أي أننا نتحدث عن فترة زمنية أقل من 6 أشهر".